Хакасские учителя грозят перекрыть федеральную трассу из-за невыплаты зарплаты

Публикации за 20.04.17

В Хакасии доведенные до отчаяния учителя из-за постоянных и длительных задержек выплаты заработной платы в знак протеста собираются перекрыть федеральную трассу М-54 «Енисей». На крайнюю меру готовы пойти педагоги Боградского района республики. Об этом сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на одного из сельских учителей. Ситуация обострилась на фоне оптимистических заявлений главы республики Виктора Зимина об «устойчивом экономическом росте в республике», прозвучавших на вчерашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. О бюджетном кризисе руководитель Хакасии предпочел не говорить.

По данным агентства, только в апреле в мировой суд Боградского района поступило 138 заявлений от учителей с жалобами на невыплату зарплаты. Так, 80 заявлений поступило из Боградской средней школы, 46 заявлений – из Троицкой школы, 12 – из спортивного учебного заведения. Попытки журналистов связаться с директорами нескольких школа оказались безуспешными. «Кроме коротких гудков ничего услышать не удалось. Судя по всему, телефоны отключили за неуплату», – отмечается в материале.

Прокурор Боградского района Евгений Буранков между тем признался, что ничего не знает о зарплатных долгах. «У нас нет таких сведений. Даже намеков на то, что кому-то не платят зарплату, нет… Раньше в таких случаях звонили на телефон доверия, а сейчас молчат», – пояснил прокурор. Он пообещал выяснить, действительно ли бюджетникам в очередной раз задерживают выдачу зарплату.

Буранков также отметил, что деньги на выплату зарплаты учителям поступают из республиканского бюджета.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 20.04.17

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