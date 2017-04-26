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Общество

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Публикации за 26.04.17

На Кузбассе многодетным семьям раздадут кур-несушек и картофель

На Кузбассе многодетным семьям раздадут кур-несушек и картофель

Сегодня, 26 апреля, в Кемерове в рамках губернаторской благотворительной акции «Ешь, пей – своё» многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат от властей кур-несушек и семенной картофель. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что данная благотворительная акция в Кузбассе проводится уже третий год подряд по инициативе губернатора Амана Тулеева благотворительные акции по обеспечению многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Несушек и семенной картофель могут получить семьи, имеющих дачи или приусадебные участки.

В этом году в акции решили поучаствовать 840 семей кемеровчан. Каждая семья получит по 5 кур и 10 кг зерна. Кроме того, каждая из 633 многодетных семей получит по 100 кг картофеля.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 26.04.17

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