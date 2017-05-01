В Новосибирске прошла монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» (ФОТО)

Публикации за 01.05.17

В Новосибирске в 14 раз прошло традиционное молодежное шествие – монстрация. Жители и гости города прошли по улицам в костюмах с плакатами с абсурдными высказываниями. Как пишут в соцсетях участники акции, в этом году монстрация собрала больше народу, чем все остальные первомайские шествия вместе взятые.

Главный лозунг «Монстрации-2017» этого года – «*** запрещена в России». Идеологом акции выступил художник Артем Лоскутов. Участие в шествии также приняла глава департамента по культуре мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Монстрация прошла по тому же маршруту что и первомайская демонстрация – от Дома офицеров до площади Ленина. Однако два мероприятия не пересеклись, так как молодежная акция стартовала на три часа позже основной акции, пишет Тайга.инфо.

Одной из главных речевок шествия стала фраза премьер-министра Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь!" На что толпа отвечала: «А кому сейчас легко?".

Отсылки к главе российского правительства встречались и на плакатах.

Тема коррупции также оказалась близка молодежи.

Ленин сегодня популярен не только среди коммунистов.

Впрочем, тягаться с котиками вождю мирового пролетариата оказалось не по силам.

Среди монстрантов было много людей в костюмах: несколько единорогов, пираты, смерть с косой, Дед Мороз и даже динозавр, который выбился из колонны, о чем его поспешили предупредить правоохранители: «Гражданин динозавр, в колонну».

Порядок в ходе акции обеспечивали сотрудники полиции и ОМОН. В распоряжении правоохранителей была специальная камера для массовых мероприятий, установленная на крыше спецавтомобиля.

В целом Монстрация-2017 в Новосибирске прошла без происшествий. «Очень рад вас был всех видеть, никогда столько людей не видел, надеюсь, полиция всех посчитала!» – отметил Лоскутов, пожелав увидеться с участниками шествия в следующем году.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 01.05.17

В Первоуральске скорые украсили воздушными шариками «Единой России» (ФОТО). / В Екатеринбурге из-за Первого мая перекрыли центр города. / То время, когда лучше не работать. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 7 мая 2017. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»