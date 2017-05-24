Кадыров выступил против выпускных на территории школ

Публикации за 24.05.17

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ республики. Он считает, что непосредственно в школах деньги на выпускной собирать не должны. Такое предложение Кадыров озвучил во время рабочей встречи с министром образования и науки Чечни Исмаилом Байхановым.

«Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе», – написал Кадыров в своем Instagram. Чеченский лидер также отметил, что решение проводить выпускной вечер будут принимать родительские комитеты, но непосредственно в школах собирать деньги для их проведения не должны.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 24.05.17

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