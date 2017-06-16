Пятница, 16 июня 2017, 12:53 мск

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Общество

Губернатор Алтая предложил богачам увековечить их имена за полмиллиарда

Губернатор Алтая предложил богачам увековечить их имена за полмиллиарда

Глава Алтайского края Александр Карлин предложил миллиардерам увековечить их имена путем инвестиций в здравоохранение.

На пресс-конференции по итогам «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным Карлин заявил, что богатым жителям Алтая стоит больше думать об общественном благе. В частности, алтайские миллиардеры, по его мнению, могли бы половину своего дохода вложить в строительство новых больниц. Медицинские учреждения, построенные на деньги таких инвесторов, будут носить имя этого «уникального для современного Алтая» человека.

«Всего полмиллиарда – и имя увековечено», – уточнил условия предложения губернатор.

Впрочем, пока, по словам Карлина, инициатив по организации государственно-частного партнерства от алтайских миллиардеров не поступало, передает Altapress.ru.

Стоит отметить, что, по данным краевого управления Федеральной налоговой службы, в Алтайском крае зарегистрировано четыре миллиардера.

Барнаул, Зоя Осколкова

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