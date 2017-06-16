Губернатор Алтая предложил богачам увековечить их имена за полмиллиарда

Глава Алтайского края Александр Карлин предложил миллиардерам увековечить их имена путем инвестиций в здравоохранение.

На пресс-конференции по итогам «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным Карлин заявил, что богатым жителям Алтая стоит больше думать об общественном благе. В частности, алтайские миллиардеры, по его мнению, могли бы половину своего дохода вложить в строительство новых больниц. Медицинские учреждения, построенные на деньги таких инвесторов, будут носить имя этого «уникального для современного Алтая» человека.

«Всего полмиллиарда – и имя увековечено», – уточнил условия предложения губернатор.

Впрочем, пока, по словам Карлина, инициатив по организации государственно-частного партнерства от алтайских миллиардеров не поступало, передает Altapress.ru.

Стоит отметить, что, по данным краевого управления Федеральной налоговой службы, в Алтайском крае зарегистрировано четыре миллиардера.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 16.06.17

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