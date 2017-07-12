«Об асфальте просить бесполезно»: Псковичи требуют референдума о передаче их деревень в состав Ленобласти / Из-за отсутствия дорог

Жители пяти деревень Псковской области и владельцы расположенных поблизости дачных участков обратились с просьбой к губернатору региона Андрею Турчаку передать их поселения в состав соседней Ленинградской области и готовятся к проведению референдума. Об этом сообщил на официальном сайте главы области местный житель Владимир Баранов. Выйти из состава Псковской области пожелали сельчане из деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка и других населенных пунктов, которые входят в состав Добручинской волости Гдовского района региона.

Местные жители в обращении губернатору заявили, что в деревни можно добраться только через город Сланцы в Ленобласти, где «хорошая асфальтированная дорога», которая «ежегодно ремонтируется», но, «к сожалению, заканчивается на границе с Псковской областью». Авторы послания при этом указывают, что «со стороны Гдова дорога практически непроезжая и с односторонним движением, встречным машинам не разъехаться». В связи с этим сельчане вынуждены ездить в райцентр Гдов через Сланцы, делая 50-километровый крюк.

«Мы понимаем, что об асфальте бесполезно просить. Но почему с весны ни разу не производилось выравнивание дорожного полотна с помощью грейдера?, – возмущаются местные жители. – Обочины заросли кустарником и деревьями. По дороге можно с трудом проехать на велосипеде. С детской колской не добраться до ближайшего магазина. На неоднократные обращения к главе волости Борнусову С.И. слышим только обещания. Обращения в районную администрацию тоже ничего не дали».

По словам главы волости Сергея Борнусова, дорога ремонтировалась в 2016 году, но жители деревень ремонта не заметили. «Опять произошел элементарный распил денег? Просим поручить разобраться с этим фактом», – требуют сельчане.

«До чего дошли местные чиновники, что по поводу грейдеры мы вынуждены обращаться к губернатору. Почему в соседнем Сланцевском районе дороги, в том числе муниципальные, содержатся в нормальном состоянии? Нормативы на содержание одинаковые. Может причина в нежелании и неумении работать?» – говорится в обращении губернатору. Авторы послания считают, что подчиненным главы региона «лучше писать сказки»: «У них это хорошо получаются, когда рассказывают об отсутствии денег». И интересуются у Турчака: «Где растворились 2,5 млн руб. потраченных волостью на содержание и ремонт дорог с начала года?».

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Просим вас рассмотреть вопрос передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области, – говорится в письме. – Мы имеем право ходить и ездить по дорогам. Чтобы к нам могла проехать скорая помощь, пожарная машина, рейсовый и школьный автобус». Обращение подписали несколько десятков жителей деревень.

Псков, Светлана Петрова

Псков. Другие новости 12.07.17

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