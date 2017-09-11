«Всё плохо»: в Волгограде рабочие оставили сообщение потомкам на трубе теплотрассы

Сотрудники компании «Концессии теплоснабжения» в Волгограде оставили послание потомкам, когда укладывали теплотрассу.

На одной из труб рабочие написали белым маркером: «Привет потомки! Начали варить это 08.09.2017. Всё плохо: доллар = 61 рубль. По новостям – Украина. АИ-92 – 45,5 рублей. Средняя зарплата – 12-17 тысяч рублей. Под трубой зарыли бабки. Это вам подарок от нас».

По данным местного издания V1, трубу с надписью установили в верхнем слое изоляции теплопровода на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда.

Фотографию послания опубликовала в своем Facebook активистка Алина Духовная.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 11.09.17

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