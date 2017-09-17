ДНР запретила ввоз свиных продуктов из Украины: нельзя даже для себя

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики запретили ввоз из Украины свинины и продукции из нее, включая сало, колбасу и консервы. Ограничения введены в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Украины, пояснили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Запрет касается провоза сала и в ручной клади для собственных нужд, отметили в ведомстве.

На Украине с начала года было зафиксировано более 90 случаев заболевания АЧС в разных регионах. Ранее сообщалось, что экспорт украинского сала по итогам прошлого года рухнул сразу на 98%.

АЧС относится к числу особо опасных заболеваний для животных. Для людей он угрозы не представляет.

Ранее стало известно, что власти Польши планируют возвести забор длиной 729 км на границе с Белоруссией и Украиной для защиты от диких кабанов в рамках борьбы с АЧС. Стоимость проекта оценивается в 27 млн долларов.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

Донецк. Другие новости 17.09.17

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