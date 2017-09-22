В Новосибирске родился богатырь

В родильном отделении городской больницы № 1 Новосибирска появился на свет малыш-гигант. Младенцу всего пять дней от роду, а он уже выглядит как четырехмесячный ребенок.

Это уже четвертый ребенок в семье, до этого у супругов также были довольно крупные дети, более четырех килограммов весом, сообщают новосибирские «Вести». Однако родившийся малыш удивил даже врачей. Он весит 5670 граммов и ростом 63 сантиметра. Мальчик выглядит примерно на четыре месяца, хотя ему лишь пять дней от роду.

На плановом УЗИ медики видели, что плод был действительно гигантским, но все равно ошиблись с весом младенца на килограмм.

Новорожденного богатыря назвали Дмитрием. По словам врачей, его большой вес обусловлен генами.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 22.09.17

Новый скандал вокруг памятника Калашникову: на монументе оказался макет немецкой штурмовой винтовки. / Неужели: Водоканал Севастополя попался на систематическом сбросе нечистот в море. / Смотреть на билборды кандидатов в губернаторы свердловчанам придется еще долго. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»