В детских садах Алтая родители сдают овощи со своих огородов на питание детей

Дошкольные учреждения Алтайского края принимают овощи от граждан, которые идут на питание детей. При этом родители охотно сдают продуктовый оброк и уверены, что картошка, морковь и свекла со своего участка экологически чистые. Тем временем, в Роспотребнадзоре такую практику считают опасной для здоровья детей.
Объявление о сдаче продуктов, размещенное к сведению родителей в одном из детских садов Троицкого района Алтайского края, попало в редакцию «АиФ-Алтай». Издание опубликовало документ в соцсети, выяснилось, что такая ситуация типична для дошкольных учреждений.
Родители, прокомментировавшие объявление, признались, что тоже приносят натурпродукты. Нормы сдачи овощей в детсадах разнятся, но список в целом совпадает: от 3 до 8 ведер картошки, 3-4 кг моркови, 5 кг лука, свекла и капуста (квашенная или свежая).
Большинство воспринимает сбор продуктов как способ удешевления питания детей. К тому же родители уверены, что в овощах, принесенных из дома, нет никакой «химии» и вредных добавок.
В комитете по образованию районной администрации изданию заявили, что родители сами устанавливают подобные нормы сдачи овощей. Причем, все происходит на исключено добровольной основе и практикуется на протяжении многих лет. Впрочем, там отметили, что не все готовы нести продукты, так как считают, что и так достаточно платят. Средний взнос за посещение садика в крае составляет 1500 рублей в месяц.
В свою очередь в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю заявили, что подобная практика идет вразрез со стандартами питания: «В соответствии п. 14.25. СанПиН 2.4./3049-13 для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается использование в питании детей любых пищевых продуктов домашнего (непромышленного) изготовления, а также принесенных из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, празднований дней рождения и т. п.)».
Барнаул, Зоя Осколкова
Барнаул. Другие новости 27.10.17
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