Коренные народы Севера пожаловались на глобальное потепление

Саамы, ханты, ненцы и зыряне рассказали, как потепление климата влияет на быт коренных народов Севера. С каждым годом зимние дороги устанавливаются все позже, что влечет определенные трудности с доставкой необходимых вещей. Кроме того, недостаточное промерзание почвы сказывается на здоровье оленей.

О проблемах, связанных с глобальным потеплением, представители северных народов рассказали на международном семинаре сети SecNet, сообщается на сайте Томского госуниверситета (ТГУ).

«Одной из наиболее серьезных проблем коренные жители называют отсроченное наступление холодов, из-за чего позже устанавливаются зимние дороги, переправы и пути миграции оленей. Это влечет за собой дополнительные сложности с доставкой продуктов, доступом к медицинской помощи и другие, – сетуют аборигены. – Помимо этого, недостаточно промерзшая почва затрудняет передвижение оленей и порой приводит к травмам животных, которые вынуждены передвигаться в поисках пищи при любых погодных условиях».

С подобными трудностями сталкиваются не только народности, живущие на территории России. Характерные для северных регионов проблемы преодолевают жители Швеции, Финляндии и Норвегии.

Ученые уверены, что аномальные погодные явления в будущем будут происходить все чаще. Потому человеку необходимо изучать процессы во всем мире, чтобы прогнозировать ситуацию. Живущие на Севере народности первыми сталкиваются с очевидными последствиями потепления климата, однако они не понимают причин происходящего и ждут объяснений от научного сообщества.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 14.11.17

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