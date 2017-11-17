В сибирском детсаду запретили наряжать детей на Новый год в супергероев

Руководство одного из детских садов города Братска запретило родителям приводить детей на новогодний утренник в костюмах западных супергероев – Бэтмена, Человека-паука, трансформеров и других.

Родители получили предупреждении от администрации детского сада в общей группе в мессенджере, пишет «Байкал Инфо» со слов одной из мам. Многим запрет не понравился, они увидели в нем явную идеологическую подоплеку. Одно дело когда речь идет о безопасности, например, не приносить волшебных палочек и мечей, и совсем другое запрет на костюмы героев западной культуры, отмечают родители.

В департаменте образования города Братска заявили, что инициатива исходит от руководства конкретного детского сада. Администрация образовательного учреждения имеет право предъявлять требование к внешнему виду воспитанников, так например, утверждается обязательное ношение формы в школах.

Братск, Зоя Осколкова

Братск. Другие новости 17.11.17

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