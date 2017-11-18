Толстякам здесь не место: российскую армию собираются «очистить» от толстых до конца года

Военнослужащие с лишним весом рискуют до конца года лишиться своих должностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже во вторник, 21 ноября, истекает срок предоставления заключений военно-врачебных комиссий о годности к службе по военно-учетной специальности военнослужащими с 3 стадией ожирения. К этой категории относятся люди с индексом массы тела свыше 40. До 15 декабря все документы должны быть предоставлены в отделы кадров для принятия решения – уволить обладателя избыточного веса со службы или перевести на другую должность, не определяющую боевую готовность.

Отметим, борьбу с жиром ведут не только в российской армии: в США этой проблемой занялись еще в 2012 году, когда был опубликован доклад «Слишком толстые, чтобы воевать»: медики и эксперты завили, что на медобслуживание толстых солдат и офицеров Пентагон тратит почти 1 миллиард долларов в год. О, как говорил сатирик Михаил Жванецкий, «борьба с животом закончилась полной его победой»: согласно последним данным сегодня 8% личного состава вооруженных сил США страдают от избыточного веса. Это в 5 раз больше, чем в начале 2000-х годов.

Москва, Игорь Юров

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