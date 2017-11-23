В интернете появилась карта «вторжений инопланетян» на Землю

В Сети появилась карта, на которой указываются места, где видели неопознанные летающие объекты. Информация о «вторжении пришельцев» пополняется на ресурсе постоянно, есть и свидетельства из России.

Конспирологи создали проект под названием UFO Stalker. На карте мира отмечены точки, где видели необъяснимые явления, возможно, связанные с пришельцами. Многие из этих так называемых доказательств инопланетного вторжения представляют собой рассказы очевидцев.

На территории России также отмечены несколько десятков мест предполагаемого появления инопланетян.

По данным уфологов, в 2017 году было зарегистрировано почти 84 тысячи свидетельств появления НЛО, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 23.11.17

Иркутская прокуратура встала на защиту уволенных после выборов директоров школ. / «Дело первоклассников» в Екатеринбурге не завершено: один из родителей добился отмены решения райсуда. / Суд отправил в колонию строгого режима уральца, «заминировавшего» отделение полиции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»