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NewDayNews.ru

Четверг, 23 ноября 2017, 10:40 мск

Общество

В интернете появилась карта «вторжений инопланетян» на Землю

В интернете появилась карта «вторжений инопланетян» на Землю
Фото: ufostalker.com

В Сети появилась карта, на которой указываются места, где видели неопознанные летающие объекты. Информация о «вторжении пришельцев» пополняется на ресурсе постоянно, есть и свидетельства из России.

Конспирологи создали проект под названием UFO Stalker. На карте мира отмечены точки, где видели необъяснимые явления, возможно, связанные с пришельцами. Многие из этих так называемых доказательств инопланетного вторжения представляют собой рассказы очевидцев.

На территории России также отмечены несколько десятков мест предполагаемого появления инопланетян.

По данным уфологов, в 2017 году было зарегистрировано почти 84 тысячи свидетельств появления НЛО, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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