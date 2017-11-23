Бурятская изюминка: туристам подают в кафе туалетную бумагу вместо салфеток

Депутат Госдумы от Бурятии, Забайкалья и Иркутской области Николай Будуев обнаружил в одном из кафе в Улан-Удэ туалетную бумагу на столе вместо салфеток. Об этом парламентарий сообщил в своем Facebook, опубликовав фото с бурятскими буузами и туалетной бумаге на столе. Депутат при этом отметил, что это «типичная картинка со столов закусочных в Улан-Удэ».

«Мне тут не верят, что с «туризмом» в Бурятии дела обстоят именно так», – пишет Будуев в соцсети. – Но, товарищи дорогие, в 47 раз пишу, начните развивать туризм в регионе с того, что в закусочных исчезнут, наконец, рулоны туалетной бумаги со столов. А не с грандиозных концепций. Концепции придут, но только после рулонов, никак не раньше».

Депутат констатировал, что «культурный шок туристам, испорченный аппетит и понимание, в какую именно «параллельную Вселенную» провалились, обеспечены».

Между тем не все пользователи Сети разделили критику народного избранника, назвав туалетную бумагу на столах «бурятской изюминкой».

«Был в Улан-Удэ, обедал в буузной недалеко от одного из спальных районов, на столе стояла такая же бумага. Это были самые вкусные буузы, которые я ел. И никак не испортила эта бумага моих впечатлений! :)))», – отметил Nikita Kan'shin.

Другой комментатор Микола Поросюк счел, что «на фотке всё ок». «Вот блин не вижу проблемы совсем… Мыж бузы когда жрем руками их хватаем. Салфеток не напасешься. Да, пускай будут салфетки, но и рулончик оставьте», – добавил он (авторская орфография сохранена).

«А при чём тут туристы? – задался вопросом Aleksandr Khantaev. – В шарбинариях свои питаются. Это другая ценовая категория». «А почему жители Бурятии не могут себе позволить более комфортные условия для перекуса, надо бы задуматься депутатам», – добавил он.

Еще один пользователь Дима Галсан посчитал наличие туалетной бумаги на столах несерьезной проблемой, «тем более, что у туристов всегда есть выбор – идти в дешевые буузные, или в чуть более дорогие заведения». «Поэтому не совсем понимаю, какая взаимосвязь между бумагой в рулончиках и развитием туризма в регионе», – отметил он.

«Если говорить о сути, то проблема получения тех же самых российских виз, или российского пропускного пункта в Кяхте (ужасающего по своему бюрократизму и сервисам), не говоря уже о дороговизне авиаперелетов и медленно развивающемся аэропорте, а также довольно архаичном ж/д вокзале – вот эти проблемы, наверное, имеют самую определяющую роль в туристической сфере Бурятии, – рассуждает комментатор. – А бумага... а бумага все стерпит, как известно)))».

Впрочем, часть пользователей поддержали позицию депутата: «Центр города. Туалетная бумага в каждой закусочной!!! Плохо отсутствие салфеток»; «Все правильно, надо начинать с нормального сервиса»; «Можно сказать туризм как в Индии))) Бурятия – республика контрастов. Пусть приедут культурные европейцы и испытают культурный шок))) потом будут говорить – езжайте в Бурятию, там можно подумать над жизнью», – пишут комментаторы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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