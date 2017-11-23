Фейк или сверх-человек: на фото NASA с Луны астронавт гуляет без скафандра

В интернете появилось видео, разоблачающее результаты экспедиции американских астронавтов на Луну. По словам конспирологов, на одном из снимков, опубликованных NASA, человек находится на поверхности спутника без защитного костюма.

В ролике конспиролог показывает фотографию астронавта на Луне. В отражении шлема скафандра видна фигура человека без какого-либо оборудования, которое необходимо для нахождения в космосе. Автор видео считает снимок доказательством того, что астронавты США не были на Луне, а все свидетельства – лишь хорошо организованная съемка в павильоне на Земле. В NASA пока не комментируют догадки конспиролога.

Тем временем, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил свою версию. По мнению сенатора, речь может идти о сверх-человеке.

Кроме того, ранее NASA признало, что у США уже нет двигателей, способных доставить человека на Луну, ни скафандров, способных защитить его от радиации. «А они были?», – задается вопросом Пушков в своем микроблоге.

Напомним, о том, что американский астронавт Нил Армстронг впервые в истории ступил на поверхность Луны, СМИ сообщили 20 июля 1969 года. Официально последняя лунная экспедиция состоялась в декабре 1972 года. Впрочем, многие считают, что все съемки со спутника являются лишь хорошо срежиссированным фильмом, снятым на Земле. С тех пор энтузиасты продолжают изучать документальные свидетельства тех событий, в надежде разоблачить «лунный заговор».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 23.11.17

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