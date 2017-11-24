В Красноярске коммунальщики косили траву под снегом

Житель Красноярска снял на видео, как четверо работников коммунальной службы стригут заснеженный газон. Очевидных причин, почему вдруг понадобилось срочно косить траву в ноябре, пользователи соцсетей не увидели.

Видео сомнительного благоустройства появилось в сообществе «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора ролика Максима Ноздрачева, действие происходило 21 ноября в районе улицы Дубровинского.

Пользователи соцсетей предположили, что, возможно, это новые технологии стрижки газона – не летит трава по сторонам. Некоторые отметили, что таким образом коммунальщики готовятся к приезду высокопоставленного чиновника. Другие с юмором отнеслись к увиденному и добавили в комментарии «Песню про зайцев» в исполнении Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука».

Однако наибольшей популярностью пользовалась версия об ускоренном освоении бюджета к концу года. «А это друзья называется освоение бюджета, денежки же надо по карманом разложить вот и будем траву зимой стричь, главное в открытую, наших все устраивает ведь», – написал один из горожан (орфография сохранена – прим. ред.).

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 24.11.17

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