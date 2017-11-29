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NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 14:36 мск

Общество

Нелегальных торговцев в Новосибирске отправят на кладбище

Нелегальных торговцев в Новосибирске отправят на кладбище

В Новосибирске злостные нарушители правил уличной торговли в качестве наказания будут направлены на уборку городских кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской мэрии.

Правоохранители Новосибирска за 2017 год зафиксировали около 3,5 тысячи нарушений правил торговли и выписали штрафов на сумму свыше 2,7 млн рублей. Однако некоторые торговцы умышленно игнорируют взыскания. В результате мэрия решила наказывать их общественно полезными работами.

Злостных нарушителей правил торговли отправляют отрабатывать штраф на уборке кладбищ. Ранее к таким работам привлекали должников по штрафам ГИБДД и неплательщиков алиментов.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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