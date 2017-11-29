Гугл-мобиль запечатлел НЛО

Австралиец Дин Стокс обнаружил на сервисе Google-карты изображение неопознанного летающего объекта. Эксперты считают, что фотография обработана, либо это след от вспышки камеры.

По словам Дина Стокса, он искал в Google-картах координаты города Теннант-Крик. Когда пользователь переключился на «вид улицы» (Street View), то увидел в небе летающую тарелку, пишет The Daily Mail.

Сам Стокс уверен, что камера гугл-мобиля запечатлела инопланетный корабль. Он намерен отправиться в Теннант-Крик, чтобы своими глазами увидеть это место.

Однако эксперты, изучив снимок, предположили, что на фотографии остался след от вспышки камеры, либо же фото было обработано в графическом редакторе.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 29.11.17

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