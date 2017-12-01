российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2017, 10:11 мск

Общество

Накреативили: в Сибири в продаже появился бургер с кониной имени Собчак

Накреативили: в Сибири в продаже появился бургер с кониной имени Собчак

В одном из заведений общепита Красноярска в продаже появился «Собчак-бургер» с кониной. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на новинку в меню: одни поддержали креатив, другие – раскритиковали затею, назвав ее непристойной.

Повар блинной предложил ввести в меню бургер с кониной, назвав его «Чак-бургер». Однако в обновленном меню заведения новое блюдо с подачи дизайнера появилось под названием «Собчак-бургер», сообщает телеканал «ТВК». В самой закусочной уточнили, что «дизайнеру по телефону дали задание сделать меню, а он то ли не расслышал, то еще что, и сделал – Собчак», передает ngs24.ru. Новинка стала самым дорогим кушаньем в меню фастфуда – за нее нужно отдать почти 400 рублей.

Отметим, что часть интернет-пользователей не оценили идею. По их мнению, руководители заведения «перебрали» с креативом и сочли название котлеты в булке пошлым. Однако другим юзерам понравился маркетинговый ход. Они пишут, что собравшаяся в президенты телеведущая Ксения Собчак наверняка позитивно воспримет такой юмор. Впрочем, в блинной отметили, что новый бургер в ближайшее время исключат из меню из-за звонков с угрозами. «Звонят, ругаются непонятные люди. Уберите, а то будут проблемы», – рассказали в заведении.

Новый День: Накреативили: в Сибири в продаже появился бургер с кониной имени Собчак

Фото: tvk6.ru

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 01.12.17

Главу «Духовной столицы Урала» будут выбирать из трех претендентов. / Умер основатель конкурса «Мисс Екатеринбург» Владислав Бобрович. / Частые задержки рейсов грозят авиакомпаниям запретом на чартеры. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров

Общество, все новости

Крым /

В ОБСЕ обнародовали количество жертв гражданской войны на Украине

Екатеринбург /

Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Екатеринбург /

На Челябинском тракте неопытный водитель врезался в столб – три человека в больнице (ФОТО)

Курган /

В Зауралье стартовала спецоперация «Нетрезвый водитель»

Екатеринбург /

В «Яндексе» заявили, что будут страховать пассажиров такси

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости