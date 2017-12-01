Накреативили: в Сибири в продаже появился бургер с кониной имени Собчак

В одном из заведений общепита Красноярска в продаже появился «Собчак-бургер» с кониной. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на новинку в меню: одни поддержали креатив, другие – раскритиковали затею, назвав ее непристойной.

Повар блинной предложил ввести в меню бургер с кониной, назвав его «Чак-бургер». Однако в обновленном меню заведения новое блюдо с подачи дизайнера появилось под названием «Собчак-бургер», сообщает телеканал «ТВК». В самой закусочной уточнили, что «дизайнеру по телефону дали задание сделать меню, а он то ли не расслышал, то еще что, и сделал – Собчак», передает ngs24.ru. Новинка стала самым дорогим кушаньем в меню фастфуда – за нее нужно отдать почти 400 рублей.

Отметим, что часть интернет-пользователей не оценили идею. По их мнению, руководители заведения «перебрали» с креативом и сочли название котлеты в булке пошлым. Однако другим юзерам понравился маркетинговый ход. Они пишут, что собравшаяся в президенты телеведущая Ксения Собчак наверняка позитивно воспримет такой юмор. Впрочем, в блинной отметили, что новый бургер в ближайшее время исключат из меню из-за звонков с угрозами. «Звонят, ругаются непонятные люди. Уберите, а то будут проблемы», – рассказали в заведении.

Фото: tvk6.ru

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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