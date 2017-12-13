В Сибири центры занятости предлагают инвалидам работу в 600 км от дома

Генеральная прокуратура РФ в Сибирском федеральном округе опубликовала итоги проверок деятельности центров занятости населения. Нарушения трудовых прав инвалидов выявили в пяти регионах. Людям с ограниченными возможностями предлагали трудиться дворниками, а также давали направление на уже занятые рабочие места.

По данным Генпрокуратуры, работодатели в Красноярском и Забайкальском краях, в Новосибирской и в Томской областях скрывали наличие свободных рабочих мест для инвалидов, не сообщали о простое работы и сокращениях штата сотрудников. Не в полном объеме проводились мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, запрашивались не предусмотренные законом документы и сведения.

Претендентам предлагалась работа без учета их физических возможностей. Так один из краевых центров занятости предложил инвалиду с рекомендацией работать только дома вакансию дворника. Жителям Красноярска предлагали работу в 600 километрах от дома. Кроме того, центры занятости выдавали направления на уже занятые рабочие места.

Выявлен случай незаконного лишения пособия по безработице человека с ограничениями по здоровью. Он находился на санаторно-курортном лечении в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и не смог явиться на перерегистрацию. В результате остался без выплат на месяц.

Не все работодатели смогли отчитаться о трате бюджетных денег на создание рабочих мест для инвалидов. Выделенные предпринимателям средства расходовались не по назначению.

«По результатам анализа управлением подготовлен для направления прокурорам субъектов в округе обзор в целях принятия ими дополнительных мер, направленных на обеспечение системного надзора, выявление и пресечение нарушений в деятельности центров занятости и работодателей, фактов незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мер государственной поддержки в области занятости населения», – сообщили в прокуратуре.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 13.12.17

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