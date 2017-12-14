Общественников, занимавшихся профилактикой ВИЧ на Алтае, записали в иноагенты

Минюст России включил в список иностранных агентов две общественные организации Алтайского края, одна из которых занималась профилактикой ВИЧ, в том числе на гранты, выделенные местных властями. Речь идет о краевой общественной просветительской организации в сфере охраны здоровья «Выбор» и алтайском общественном движении поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие». Обе организации объявлены иноагенстами по итогам плановой документарной проверки, проведенной региональным управлением Минюста, сообщается на сайте ведомства.

По данным СМИ, «Выбор» занимался оказанием помощи в психолого-социальной реабилитация людей с ВИЧ-статусом и их близких. Волонтеры организации информировали молодежь в городе Бийске о профилактике ВИЧ-инфекции. Местные жители, благодаря содействию общественников, получили возможность бесплатно и анонимно пройти тесты на носительство вируса иммунодефицита человека. Мероприятия были организованы на средства муниципального гранта, отмечает издание «Тайга.Инфо».

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 14.12.17

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