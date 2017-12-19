Анна Курникова тайно родила двойняшек

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова впервые стала матерью. В минувшие выходные спортсменка родила двойню испанскому певцу Энрике Иглесиасу, сообщает американский портал TMZ со ссылкой на информированный источник. Роды прошли в Майами 16 декабря. Малыши и мама чувствуют себя хорошо. Звездная пара стала родителями мальчика и девочки. Дочь назвали Люси, а сына Николас.

Стоит отметить, что 36-летняя Курникова тщательно скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября прошлого года.

Теннисистка и певец познакомились в 2001 году на съемках клипа на композицию Escape. С тех пор Курникова и Иглесиас вместе. Несколько лет назад в СМИ появились слухи о том, что звездная пара заключила брак, но влюбленные эту информацию не подтверждили.

Курникова завершила карьеру теннисистки в 2003 году, тогда же она начала профессионально заниматься модельным бизнесом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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