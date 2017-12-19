До выборов президента осталось 89 дней. Профсоюз заявил о снижении зарплат учителей в Забайкалье

Зампредседателя профсоюза работников образования Забайкальского края Нелли Поликарпова сообщила о снижении заработной платы учителей в некоторых школах региона на 1-2 тыс. рублей. По ее мнению, такая ситуация приведет к росту напряженности в трудовых коллективах.

Между тем в региональном минфине не знают о сокращении зарплат в школах края. Об этом заявила министр финансов региона Марина Кириллова, передает издание zab.ru.

«О том, что у кого-то снижаются фактические зарплаты, мне неизвестно», – цитирует издание Кириллову. Чиновница предположила, что это «локальные трудовые споры», и отправила за разъяснениями в министерство образования края. При этом она подчеркнула, что министерству «дана установка на неснижение заработной платы».

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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