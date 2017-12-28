Новосибирским студентам запретили тату, усы и прогулки на переменах Прокуратура опротестовала решение директора колледжа

Прокуратура внесла представление директору Новосибирского промышленного колледжа, в котором студентам запретили прогулки на переменах и носить усы, бороду и татуировки, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку в учебном заведении после обращения родителей одного из студентов. Ведомство выявило, что в колледже действовало «негласное правило», согласно которому учащимся нельзя покидать здание на переменах. Кроме того, правила внутреннего распорядка образовательного учреждения запрещали студентам носить усы, бороду и татуировки.

Согласно выводам прокуратуры, такие запреты нарушает права учащихся на самовыражение и свободу выражения и противоречат федеральному законодательству. Надзорное ведомство опротестовала правила внутреннего распорядка и предписала директору колледжа устранить нарушения.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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