С 1 января в России начнут выплачивать пособия на содержание первенцев

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка <...> имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Нововведение касается рожденных после 0 часов 00 минут 1 января 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выплаты будут получать семьи, общий доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума (в среднем по России прожиточный минимум составляет около 10 тысяч рублей). Сумма будет рассчитываться индивидуально. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей, в 2019 году – 10 тысяч 800 рублей, в 2020 году – 11 тысяч 100 рублей.

В федеральном бюджете на реализацию нового закона заложено более 21 млрд рублей, в 2019 году – более 55 млрд рублей, в 2020 году – 68 млрд рублей, отмечают «Известия».

Кроме того, предусмотрена возможность ежемесячных выплат на второго ребенка. В этом случае средства будут выделяться из материнского капитала.

В целом, право на выплаты в 2018 году смогут реализовать около 340 тысяч семей.

Отметим, закон будет реализовываться не автоматически, а по заявлению получателей: для начисления выплат нужно обращаться в органы соцзащиты или многофункциональные центры предоставления госуслуг. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.12.17

Вертикаль forever: почему Россия возвращается в СССР. Авторская колонка Марины Краенко. / Риски-2018: Россия превратится в страну-изгоя. / Риски-2018: Западный «пресс» не даст России заснуть спокойно. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»