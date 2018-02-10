Россия окончательно присоединилась к Марракешскому договору

Всемирная организация интеллектуальной собственности депонировала грамоту о присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору.

Как сообщили в Роспатенте, в рамках официальной встречи с генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри заместитель постоянного представителя Никита Жуков передал грамоту о присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Присоединение России к Марракешскому договору позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для слепых и лиц с нарушениями зрения, обеспечит для них равный доступ к культурной и социальной жизни общества, позволит осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных форматах. Положения Марракешского договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и/или связанных с ними иллюстраций, включая аудиокниги. Нормы этого соглашения, в частности, позволяют без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения:переводить произведения в формат, доступный для слепых;распространять, в том числе через Интернет, переведенныеосуществлять трансграничный обмен произведениями в форматах, доступных для слепых, посредством деятельности уполномоченного органа.

Марракешский договор принят на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности 27 июня 2013 года. По данным на 7 февраля 2018 года насчитывает 33 государства-участника. Марракешский договорявляется частью свода международных договоров по авторскому праву, административные функции которых выполняет ВОИС.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

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