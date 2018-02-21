В Волгограде в семью вернулся ребенок, считавшийся мертвым семь лет

Супруги из Волгограда узнали о том, что их ребенок жив от приставов. Из-за ошибки в роддоме малыш провел в приюте семь лет.

В 2011 году жительница Волгограда родила мальчика, однако врачи сказали, что ребенок не проживет и недели. Супруги приняли решение отказаться от малыша, но через пять дней передумали, а когда вернулись в роддом, им сообщили, что сын скончался, сообщается на сайте волгоградского управления ФССП.

Спустя семь лет судебному приставу поступил исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментных платежей в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка. Пристав не застал должников по указанному адресу и наложил арест на лицевой счет должников.

Когда женщина явилась к приставам, выяснить причину блокировки счета, ей показали исполнительный лист. «Взглянув на документы, родительница упала в обморок. А после приведения ее в чувство выяснилось, что супружеская чета все это время была в уверенности, что ребенок умер», – говорится в сообщении исполнительного ведомства.

Супруги обратились в суд за восстановлением родительских прав. В конце 2017 года ребенок был возвращен в семью.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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