Женщины усомнились в профпригодности главы Минздрава Чувашии за слова о добрачном сексе

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых был семь половых партнеров, становятся бесплодными. Пока другие высокопоставленные республиканские деятели пытаются найти объяснение словам главы чувашского Минздрава, пользователи соцсетей назвали представления Викторова «средневековыми».

Аудиозапись с выступления Викторова на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год появилась в Сети. «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие», – заявил глава Минздрава Чувашии. В зале после этих слов стало шумно. «Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», – отметил Викторов.

Своим видением, что в действительности имел в виду министр, поделилась член президиума общественной организации «Союз женщин Чувашии» Татьяна Евдокимова. «Мне кажется, что это личное дело каждой женщины и ответственность каждой женщины за свои действия. Как говорит уважаемый министр, статистика такая, что женщина должна поплатиться именно этим, его информация, может быть, кого-то предостережет от таких действий. Если за этим действительно стоит какая-то статистика. С точки зрения женщины – это ее личное дело, она должна понимать, что делает и зачем. Прежде всего, ответственность», – сообщила общественница в интервью «Говорит Москва».

Попытался пояснить слова Викторова главный репродуктолог Чувашии Сергей Милаев. К бесплодию, по его словам, ведут воспалительные заболевания малого таза, которые возникают в том числе из-за инфекций, передающихся половым путем. Как известно частная смена партеров повышает шансы заразиться чем-нибудь подобным.

Пользователи социальных сетей увидели в высказывании чувашского чиновника проявление непрофессионализма и воспроизводство стереотипов о традиционном поведении женщины. В комментариях они напомнили про слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая ранее заявила про наличие «памяти» у женской матки и связала большое число половых партнеров с врожденными дефектами у новорожденных. По мнению пользователей, подобные «средневековые представления» официальных лиц дают повод задуматься об их профпригодности.

Чебоксары, Служба информации РИА «Новый День»

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