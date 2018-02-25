В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москвы состоялся марш памяти Бориса Немцова.

Как уже сообщал «Новый День», Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения. Шествие было согласовано с правительством Москвы. Участники прошли

от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, после чего часть людей отправилась на Большой Москворецкий мост, где был убит а политик.

По оценке «Коммерсанта», всего в шествии участвовали около 15 тысяч человек. «Белый счетчик» зафиксировал около 8 тысяч, полиция насчитала 4,5 тысячи.

Москва, Игороь Юров

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