Из-за опечатки в приговоре экс-полицейский проведет в тюрьме на год больше

В Омской области суд допустил ошибку в приговоре полицейскому, который был осужден за взятку. В результате мужчина может провести в заключении на год больше. Защита собирается обратиться в прокуратуру.

Полицейского задержали по обвинению во взяточничестве 27 января 2016 года. Он провел под домашним арестом больше года. 28 марта 2017 года районный суд признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам заключения, пишет журнал «Такие дела».

Однако в приговоре дата задержания была указана неверно, адвокаты обратились в областной суд, который оставил приговор таким же, но допустил опечатку в сроке домашнего ареста, указав 16 марта 2016-го, а не 2017 года.

Так как срок, проведенный под домашним арестом, вычитается из общего срока назначенного наказания, выходит, что экс-полицейский может провести в колонии на год больше. Защита осужденного намерена обратиться с жалобой в Генпрокуратуру.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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