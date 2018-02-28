Полиция проверит сообщение о свадьбе цыганских детей в Новосибирске

Посетители новосибирского торгового центра стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних. Этим заинтересовалась полиция. Региональное управление МВД проводит проверку, сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам очевидцев, в крупном торговом центре 27 февраля цыгане проводили свадебную церемонию. Браком сочетались мальчик 11 лет и девочка 14 лет. Фотографии со свадьбы появились в социальных сетях.

Согласно российскому законодательству вступать в брак могут только совершеннолетние граждане. За редким исключением союз можно оформить с 16 лет. Тогда как по цыганским традициям детей женят и выдают замуж, начиная с десятилетнего возраста.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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