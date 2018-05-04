Психологи обнаружили опасность в социальных сетях

Британские психологи доказали, что много проведенного в социальных сетях времени негативно сказывается на уверенности в себе.

Эксперимент провели с участием 100 женщин. Сначала они сообщили ученым, сколько времени проводят в соцсетях, а затем ответили на вопросы, с помощью которых психологи выяснили, насколько участницы исследования уверены в себе, пишет «Газета.ru».

Оказалось, что те, кто проводил за просмотров постов в соцсетях более часа в день, относились к себе значительно критичнее.

По мнению психологов, на самооценку влияют стандарты красоты, которые давят на психику. Женщины сравнивают себя с фотографиями, изображения на которых были обработаны с помощью фильтров, и в результате теряют уверенность в себе.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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