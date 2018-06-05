В Ульяновске тротуар выложили надгробными плитами с именами усопших

В Ульяновске появился тротуар, состоящий из частей надгробных плит. На некоторых участках даже можно разглядеть фрагменты имен покойников и даты жизни. В ульяновской мэрии заявили, что не видят нарушений в таком странном способе благоустройства.

Тротуар из надгробий появился на улице Радищева, ведет он к различным объектам бизнеса, среди которых похоронная контора. «Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни, – сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

Формальных нарушений в том, что для ремонта тротуара использовались надгробные плиты, нет. Однако с предпринимателем, который замостил тропинку, провели профилактическую беседу, после чего брусчатку зашлифовали.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 05.06.18

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