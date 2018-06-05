Самолеты Минобороны спать мешают: осужденный пожизненно решил сменить колонию

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, осужденный на пожизненное заключение, пожаловался на плохой сон из-за низко летающих военных самолетов и попросил переселить его в другую колонию.

50-летний Сергей Наумов отбывает наказание за двойное убийство и кражу в ИК-6, пишет телеграмм-канал Mash. Согласно приговору он остаток своих дней проведет в тюрьме. Однако это не повод жить в дискомфорте, считает сам мужчина.

Он написал жалобу во ФСИН и сообщил, что не может спать из-за самолетов Минобороны. Колония расположена слишком близко к военной базе, на которой регулярно проводятся тренировочные полеты на предельно малых высотах, примерно в 1000 метров.

Наумов попросил перевести его в колонию «Белый лебедь» в Соликамске, которая считается одним из самых строгих пенитенциарных учреждений России.

Комсомольск-на-Амуре, Служба информации РИА «Новый День»

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 05.06.18

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