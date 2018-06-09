Защита авторских прав может оставить интернет без мемов

Евросоюз собирается ужесточить законодательство в области защиты авторских прав. Противники изменений указывают на то, что нововведения ограничат права и свободы общества.

Комиссия ЕС предлагает внести корректировки в статью 13 Директивы об авторском праве, пишет Sky News. Согласно поправкам распространение любых форм искусства будет запрещено без согласия правообладателей, в том числе и в Сети. Вполне вероятно, что незаконными станут и интернет-мемы, в которых за основу часто берутся фильмы, клипы, картины и фотографии.

Правозащитники выступили против внесения изменений. Они считают, что поправки фактически уничтожит свободу слова в интернете. Однако в комиссии ЕС напротив уверены, что правообладатели могут по своему усмотрению распоряжаться интеллектуальной собственностью и зарабатывать на ней, это и есть признаки свободного общества.

Стоит отметить, что некоторые корпорации специально прибегают к мемам, чтобы продвинуть свою продукцию среди интернет-аудитории и сделать бренд понятным для молодежи.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 09.06.18

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