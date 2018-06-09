На Урале открыли единственный в России памятник советскому актеру Георгию Буркову

В Перми открыли первый в России памятник советскому актеру Георгию Буркову, который известен многим по эпизодическим ролям в комедиях Эльдара Рязанова. Памятник, который открыли в парке строящегося жилого комплекса «Гулливер», изображает Буркова читающим книгу.

Актер Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми, и открытие памятника на родине было приурочено к юбилейному году известного советского артиста. Бурков служил в «Современнике», МХАТе, театре им. А. С. Пушкина. Но большинству зрителей запомнится по своим киноролям. Самые известные из них – роли в картинах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Бурков – этот тот самый Миша, который произносит фатальную фразу «Положись на меня, я никогда не пьянею» в комедии «Ирония судьбы».

Памятник актеру – первый в России – открылся в парке строящегося жилого комплекса «Гулливер», возводимого компанией «КОРТРОС-Пермь». Монумент работы известного пермского скульптора Алексея Залазаева выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость.

«В основе образа та идея, что это – гражданский памятник Человеку Буркову. Не актеру, а Личности», – прокомментировал автор памятника, скульптор Алексей Залазаев. Фигура из классической бронзы размещена на темно-сером постаменте.

На открытии памятника были губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель наблюдательного совета ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, глава города Перми Дмитрий Самойлов, а также народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая снялась вместе с Георгием Бурковым в нескольких популярных фильмах.

Губернатор Максим Решетников отметил, что в каждой роли Буркова есть что-то пермское. «Он играл, как жил, играл людей, с которыми встречался в жизни», – отметил чиновник.

Председатель наблюдательного совета ГК «Ренова» Виктор Вексельберг добавил, что важно создавать монументы не только политикам, но и ярким, добрым людям.

«Увы, слово памятник у нас в последнее время ассоциируется с политическими деятелями, с руководителями государств, не так часто мы ставим памятники людям, которые, казалось бы, не сделали ничего сверх естественного, но остаются в наших сердцах, как носители чего-то доброго и важного. Георгий Иванович является удивительным представителем вечного добра и человечности. Я рад, что появилась возможность быть сопричастными к созданию не только сквера, но и памятника Георгию Буркову», – отметил Виктор Вексельберг.

По словам президента компании Вениамина Голубицкого, компания стремится наполнить каждый свой проект неповторимым духом и в районах и дворах, которые строит «КОРТРОС», часто появляются скульптуры и памятники.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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