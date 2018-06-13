Ученые: человечество тупеет от поколения к поколению

Норвежские ученые выяснили, что уровень интеллекта людей в последние несколько десятилетий постепенно снижается. Это обусловлено изменениями в образе жизни и появлением интернета, считают специалисты.

Результаты исследования Центра экономических исследований Ragnar Frisch опубликованы на портале MedicalXpress. Ученые проанализировали результаты тестирования IQ 730 тысяч человек, проведенные с 1970 по 2009 годы.

Выяснилось, что с каждым поколением уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов. Такое явление исследователи связывают с изменением образа жизни людей, появлением интернета, а также факторами окружающей среды.

Примечательно, что в первой половине XX века уровень IQ повышался, ученые назвали «поумнение» человечества эффектом Флинна.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 13.06.18

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