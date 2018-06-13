Коммунальный коллапс в Ульяновске: жители города готовят коллективный иск против мэрии

Более 3 тысяч жителей ближнего Засвияжья города Ульяновска готовят коллективный иск против администрации города. Поводом послужило отсутствие горячей воды в жилых домах. Мэрия не спешит выполнять взятые на себя обязательства по горячему водоснабжению отдельного микрорайона. Доведенные до отчаяния граждане намерены добиться восстановления справедливости в судебном порядке.

На сегодняшний день известно, что под коллективным иском о нарушении сроков подачи горячей воды подписались уже более 3 тысяч человек. Кроме того, жители Засвияжского района готовят митинг, требуя от представителей городской власти восстановления их прав на достойные условия проживания.

21 февраля в связи с гидравлическими испытаниями в городе Ульяновске был утверждён график отключения горячей воды весной-летом текущего года. Согласно этому расписанию, в ближнем Засаияжье, расположенном в пределах городской черты, период гидравлических испытаний определен с 28 мая по 10 июня. Однако даже в День России, 12 июня, сотрудники городской администрации не спешат обеспечить жителей района горячей водой. Судя по тому, что практически все гидравлические узлы, расположенные в Засвияжском районе города Ульяновска, поспешно демонтированы нерадивыми подрядчиками, ждать горячую воду жителям придется ещё очень долго.

Между тем, учитывая, что погодные условия, сложившейся в Ульяновске, нетипичны для летнего времени года, и температура воздуха едва близка к минусовой, отсутствие горячей воды в домах составляет огромную проблему для рядовых граждан. Многие жители Засвияжского района, а это, в основном, пенсионеры, не в состоянии оперативно установить в своих квартирах водонагреватели. На эту крайнюю меру у людей попросту нет денег: при пенсии в размере 6500 рублей и необходимости оплачивать коммунальные услуги в размере 6000 рублей приобретение водонагревателя для пенсионеров – непозволительная роскошь. Отсутствие тепла в квартирах довершает дискомфорт, делая жизнь рядовых граждан совершенно невыносимой.

В числе ответственных за коммунальный коллапс местные жители называют заместителя главы администрации Ульяновска Сергея Гигирева, который почему-то не спешит объяснять горожанам, почему до сих пор в жилых домах нет горячей воды.

Жители домов №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, расположенных на улице Полбина, а также сочувствующие им граждане уже подписались под коллективным иском против мэрии Ульяновска, требуя незамедлительной подачи горячей воды и возмещения причиненных убытков. Более 3 тысяч граждан требуют достойных условий проживания. Общая сумма иска рядовых граждан против нерадивых городских чиновников составляет более 45 миллионов рублей. Представлять интересы жителей города будет известный правозащитник Денис Коркодинов.

Со слов Коркодинова, помимо судебного разрешения спора, жители Засвияжского района города Ульяновска намерены организовать серию публичных акций, требуя горячей воды в свои дома. «Если голос народа не будет услышан уполномоченными представителями мэрии города, народ может выйти на улицы», – отметил Коркодинов.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 13.06.18

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