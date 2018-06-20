День за полтора: Госдума изменила правила учета срока, проведенного в СИЗО

Госдума приняла во втором чтении поправку в Уголовный кодекс России о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и воспитательной колонии или двум дням в колонии-поселении. Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение парламентарий ровно 10 лет назад – 20 июня 2008 года.

В настоящее время для людей, привлекаемых к уголовной ответственности, отбытый в следственном изоляторе срок засчитывается как день за день и не зависит от назначенного наказания.

Вместе с тем, из текста поправки следует, что новое правило не будет распространяться для тех, кто отбывает наказание в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Добавим, что в случае утверждения законопроекта, два дня, проведенных под домашним арестом, будут приравниваться к одному дню колонии вне зависимости от строгости режима. Сейчас в этой ситуации также используется принцип «день за день».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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