Протесты против пенсионной реформы напугали власть: митингующих глушат ревом тракторов и громкими песнями (ФОТО)

В Новосибирске сегодня утром прошла очередная протестная акция против повышения пенсионного возраста. Около 400 горожан вышли на пикет к зданию регионального законодательного собрания, организованный Федерацией профсоюзов Новосибирской области, и потребовали от депутатов и исполнительной власти региона поддержать их борьбу против пенсионной реформы.

Участники акции протеста на двух площадках перед входами в здание областного парламента скандировали «Хочу дожить до пенсии, а не умереть», «Хочу дожить до пенсии, а не умереть до!», призывали своими плакатами повышать качество жизни, а не пенсионный возраст, а также выкрикивали требование к законодателям прислушаться и учесть позицию народа.

Здесь и далее фото: fpnso.ru

Между тем, пикетчиков пытались заглушить ревом разъезжающих неподалеку тракторов и внеплановым концертом, устроенном в самом здании заксобрания перед очередной сессией. Молодые люди громко пели песню «Стою у трапа самолета», из-за чего скандирование с улицы было плохо слышно, сообщает издание «Тайга.Инфо». При этом сами народные избранники не спешили на заседание парламента. Во время протестной акции на парковке, где обычно депутаты оставляют автомобили и рядом с которой собралась часть протестующих, насчитывалось всего 5 машин. После окончания пикета парковка у заксобрания оказалась полностью забита.

При этом законодатели предпочли не высказываться по поводу непопулярной реформы и не выходить к протестующим людям. Проблему на заседании заксобрания обозначил лишь депутат от КПРФ Александр Козлов, который также возглавляет Федерацию профсоюзов Новосибирской области. Он назвал пенсионную реформу «антинародными и антисоциальными действиями руководства страны», заявив, что власть «отгородилась от своего народа высокими стенами». «Люди, поставленные в унизительное положение представителями власти, пришли на пикет выразить протест действиям руководства страны… Люди, и не только в Новосибирской области, ждут от руководства страны действий, направленных на прорывной рост экономики, на повышение качества жизни граждан России, в конце концов, на соблюдение Конституции», – обратился к коллегам Козлов, напомнив, что «единственным носителем власти в Росси является народ». Он также сообщил, что областная федерация профсоюзов сегодня направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием «в соответствии с Конституцией принять меры и прекратить поползновения правительства по повышению пенсионного возраста».

Стоит отметить, что к пикетчикам вышел лишь врио губернатора Андрей Травников, однако он отделался дежурной фразой: мол, вопрос пенсионной реформы требует тщательной проработки. Сопровождающий его мэр города Анатолий Локоть промолчал.

Тем временем, в местном отделении «Единой России», комментируя акцию протеста, заявили только то, что сегодняшний пикет их позабавил. Член президиума политсовета регионального отделения ЕР Екатерина Болдырева призналась, что ей было «весело», когда она смотрела на протестующих.

Как сообщал «Новый День», сегодняшний пикет – это уже третья акция протеста в Новосибирске против пенсионной реформы, две предыдущие состоялись 16 и 26 июня и собрали сотни человек. На 1 июля был запланирован общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и НДС, однако мэрия отказала в согласовании протестной акции, мотивировав свое решение угрозой «терактов против правительства» и «бунтов с поджогами», призывы к которым, как утверждали чиновники, городская антитеррористическая комиссия обнаружила в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабинет министров внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет Госдумы направил законопроект в региональные парламенты для подготовки отзывов и рекомендаций в срок до 18 июля. Закон о пенсионной реформе может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России и объявили о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали свыше 2,5 млн человек.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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