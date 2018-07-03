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Вторник, 3 июля 2018, 13:06 мск

Новости Общество

«Бурьян по пояс и уродливый фонтан»: Матвиенко разнесла мэрию Читы за бардак в городе

Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Читу и была неприятно удивлена неприглядным обликом города. Тротуары заросли травой, плитка на площадях потрескалась, а у театра расположен ржавый фонтан, который не ремонтировали много лет.

«Я очень огорчилась такой неухоженностью и запущенностью города. Я очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное. Они признали это, осознали. Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры», – рассказала Матвиенко после рабочей поездки в Читу.

Она добавила, что «дороги плохие, газоны не пострижены – бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают». «Ощущение запущенности и неухоженности. Это никуда не годится. Люди, граждане наши, жители Читы должны жить в комфортном благоустроенным городе», – отметила Матвиенко.

Неприятное впечатление произвела на председателя СФ «раздолбанная площадь» перед местным театром. «Театр – это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну, это что, 90-е годы что ли? Ну как вам не стыдно?" – сказала Матвиенко.

Стоит отметить, что Матвиенко не впервые нелицеприятно отзывается о городах России. Так ранее она была недовольна обликом Южно-Сахалинска и Волгограда.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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