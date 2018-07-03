«До пенсии не доживет большая часть мужчин»: Кузбасс протестует против пенсионной реформы

Более 1,5 тысяч жителей Кемерова и других городов Кузбасса сегодня вышли на митинг с требованием к властям РФ не повышать пенсионный возраст. Согласованная протестная акция, организованная Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, прошла в гайд-парке на окраине областного центра. Участники митинга потребовали от кабмина отозвать законопроект о пенсионной реформе и призвали депутатов облсовета отправить в Москву отрицательный отзыв на документ, сообщили в федерации профсоюзов

Участники акции протеста считают, что для пополнения Пенсионного фонда не обязательно поднимать возраст выхода на заслуженный отдых. По словам противников пенсионного реформы, правительству следует искать источники пополнения ПФР в росте экономики, легализации трудовых отношений, повышении зарплат, сокращении «серого» сектора экономики и предотвращении вывода средств в оффшоры.

В федерации профсоюзов заявили, что в Кузбассе «средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчины 63,7 года, по городам есть еще меньше». «Поэтому, если повышать пенсионный возраст, у нас не доживет большая часть мужчин», – отметили в организации (цитата по изданию «Тайга.Инфо»). Представитель шахты «Севергинская» отметил, что если шахтер «живет в среднем 62 года, значит, никто не будет доживать до пенсии». Он отметил, что повышение пенсионного возраста для работников тяжелых и вредных производств не оставляет шансов дожить до пенсии.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием не повышать пенсионный возраст. Документ будет направлен в правительство, администрацию президента, депутатам Госдумы, а также в администрацию Кемеровской области и Совет народных депутатов региона.

Сегодня серия пикетов против планов правительства по повышению пенсионного возраста прошла в Хабаровском крае. Протестные акции, организованные профсоюзами, собрали 500 человек. В Хабаровске активисты пикетировали областное законодательное собрание и пенсионный фонд, в акциях участвовали 150-200 человек, уточнила председатель Хабаровского регионального профобъединения Галина Кононеко в комментарии газете «Солидарность». В Комсомольске-на-Амуре, Советской гавани, Солнечный, Чегдомыне, Амурске на пикеты пришли примерно по 50 человек, добавила она.

Участники митинга в Хабаровске тоже заявили, что многие жители региона не доживут до пенсии, поскольку продолжительность жизни на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по России из-за тяжелых условий, высокой смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, передает ОТР.

Митинги против инициативы федеральных властей поднять пенсионный возраст начались в России в середине июня после того, как кабмин внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. 1 июля в 45 российских городах прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. В ближайшие дни, по данным общественного комитета протестных действий против пенсионной реформы «Народ против», митинги намечены еще в 55 городах по всей стране.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 03.07.18

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