«Реформу остановить, власть в отставку!»: в Новосибирске снова протестуют против повышения пенсионного возраста

В Новосибирске сегодня прошел очередной митинг против пенсионной реформы. Протестная акция на набережной Оби, организованная региональной федерацией профсоюзов и согласованная властями, собрала, по оценке профсоюзов, более 1500 человек. Митинг поддержали представители общественных объединений и политических сил.

В акции протеста участвовали работники нескольких заводов, строители, представители Сибирского отделения РАН, бюджетники – медики и педагоги. Протестующие держали в руках плакаты против повышения пенсионного возраста. Собравшиеся потребовали от Госдумы и Совфеда не принимать антинародный законопроект о пенсионной реформе, а от президента РФ – наложить вето в случае его принятия. На митинге вновь звучали требования отставки правительства РФ. Также новосибирские профсоюзы потребовали проведения общероссийской акции протеста, упрекнув московских коллег в мягкой позиции по резонансному вопросу.

Представитель профобъединения НПО «Север» Павел Куканов отметил, что власти проталкивают непопулярную реформу «впопыхах и исподтишка, хотя это важнейший проект закона за многие годы». «Говорили про пенсионные отчисления. А теперь, где деньги, Зин? Насколько нужно не уважать народ, чтобы говорить политикам такие вещи… Реформу нужно остановить к чертовой матери», – заявил он (здесь и далее цитаты из сообщения издания «Тайга.Инфо»).

Возмущается и представитель профсоюза радиоэлектронщиков Георгий Красноперов: «За что правительство так невзлюбило женщин? 8 лет! У нас мужчины что-ли научились рожать? Так я не слышал о таких достижениях».

«Сейчас нагнетается антогонизм между работающими и пенсионерами. Говорят, что на одного пенсионера есть 1,8 работающих. Это все лукавство, – полагает зампред областной федерации профсоюзов Василий Москвин. – У нас огромное количество людей, которые работают в тени. Но про них никто не говорит, наверное потому, что принимающие законы сами завязаны на теневую экономику». Он отметил, что в России стало «нормой решать проблемы не за счет промышленности и олигархов, а за счет простых людей», и этому нужно положить конец.

В резолюции митинга говорится, что «непродуманное, экономически необоснованное решение, не учитывающее интересы народа, повлечет за собой ухудшение положения наемных работников всех возрастных категорий, рост социальной напряженности в обществе, разочарование и недовольство властью», сообщает пресс-служба профсоюзов. Протестующие полагают, что в условиях, когда в России «не созданы условия для экономического роста, не обеспечен достойный уровень реальной заработной платы, не решены проблемы теневой занятости, остается низким уровень медицинского и социального обеспечения граждан», поднимать вопрос повышения пенсионного возраста недопустимо.

Следующий протестный митинг намечен в Новосибирске на 18 июля в сквере на улице Орджоникидзе. Он был запланирован как общегражданский митинг без партийных флагов.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсиий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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