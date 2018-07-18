Будущим «невестам Христа» разрешили не хранить девственность

Ватикан официально разрешил вступать в ряды «невест Христа» женщинам, которые потеряли невинность. Отныне приобщиться к религиозному служению смогут те, кто ранее вел половую жизнь.

«Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.

Таким образом, девственность теперь не является необходимым условием для прохождения обряда посвящения. В то же время те, кто уже посвящает свою жизнь служению Христу, должны отказаться от сексуальных отношений.

В ряды «невест Христа» вступают светские женщины. Они не являются монахинями, однако во время церемонии посвящения обещают не ступать в брак и отказываются от половой жизни. Символом этой клятвы является обручальное кольцо, которое женщины носят.

Решение Ватикана стало причиной негодования в американской ассоциации посвященных девственниц. Там были шокированы нововведением и поспешили напомнить, что традиция католической церкви всегда основывалась на даре невинности как духовной, так и физической.

Ватикан, Служба информации РИА «Новый День»

Ватикан. Другие новости 18.07.18

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