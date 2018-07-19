В Кемерове сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»: работы продлятся больше двух месяцев

В Кемерове тяжелая техника начала снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Работы ведут специалисты ремонтно-строительной компании из Екатеринбурга. Рабочим предстоит разобрать и вывести металлические и железобетонные конструкции. К настоящему времени почти полностью разрушена одна из стен ТРЦ, сообщают местные СМИ. Предполагается, что каждый этап демонтажа займет 40 дней.

Снос «Зимней вишнни»

Ранее, 14 июля спецтехника очистила площадку «Зимней вишни» от строительного мусора. Также были разобраны шлагбаумы на территории ТЦ и вентиляционное оборудование на крыше. Спецтехника для сноса здания прибыла на место 16 июля.

Ранее в мэрии города сообщили, что на месте ТЦ планируется создание сквера, на территории которого предполагается возвести памятник или часовню.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 – дети,, 79 пострадали. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже здания. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 11 человек: технический директор компании – собственник торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

После трагедии сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили торговые центры по всей России на соблюдение требований пожарной безопасности, в итоге были закрыты более трети торговых объектов.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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