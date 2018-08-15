Сибиряк продает шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов

Житель Якутии придумал способ неплохо заработать на останках мамонтов. В то время как спросом пользуются в основном бивни и кости этих древних животных, Владимир Аммосов изготовил из мамонтовой шерсти шапку и выставил ее на продажу. Российское законодательство реализацию подобной редкости не запрещает.

Продавец утверждает, что шерсть мамонта ему продал родственник, который в свою очередь собрал ее в Усть-Янском районе, передает The Siberian Times. Мужчина долго думал, как поступить с уникальным материалом, а затем решил сделать из него традиционный головной убор. Жители Якутии носят такие шапки, как правило, сделанные из конского волоса.

Изделие Аммосов оценил в 10 тысяч долларов. Подлинность исходного сырья подтвердил эксперт по культурным ценностям, заведующий Музеем мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев.

В прокуратуре и полиции отметили, что в продаже останков мамонтов и изделий из них нет ничего противозаконного. Впрочем, потенциальные покупатели могут обратиться в Роспотребнадзор по поводу соответствия товара санитарно-эпидемиологическим нормам.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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