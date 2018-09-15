Россия вошла в число стран с самым высоким индексом человеческого развития

Россия вошла в ТОП-50 стран по индексу человеческого развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс публикуется ООН ежегодно с 1990 года по итогам анализа показателей 189 стран. При составлении рейтинга учитываются продолжительность жизни, уровень грамотности населения и покупательная способность граждан.

«Между странами существуют огромные различия в качестве образования, здравоохранения и многих других ключевых аспектах жизни, – отмечают авторы доклада. – В странах Африки к югу от Сахары в среднем на каждого учителя приходится 39 учеников начальной школы, в Южной Азии 35 учеников, в странах ОЭСР, Восточной Азии, а также в Европе и Центральной Азии по одному учителю на каждые 16 -18 учащихся начальной школы. Если в странах ОЭСР, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в среднем 29 и 28 врачей приходится на каждые 10 тысяч человек соответственно, то в Южной Азии их всего восемь, а в странах Африки к югу от Сахары часто менее двух».

В текущем году рейтинг стран с самым высоким индексом человеческого развития возглавила Норвегия. В первую десятку так же вошли Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Всего в этот раздел вошли 59 стран.

Россия занимает 49 место, опередив Болгарию и Черногорию, но пропустив вперед Оман и Аргентину. Кстати, во всех этих странах, за исключением Омана, покупательская способность населения меньше, чем в России, но зато люди там живут значительно дольше.

Страны с самым низким индексом человеческого развития: Мозамбик, Либерия, Мали, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Южный Судан, Центральная Африканская Республика и Нигер.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.09.18

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