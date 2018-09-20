Финляндия построит на границе с Россией забор для защиты от русских кабанов

Финские власти хотят построить на восточной границе забор, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС).
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии обеспокоено выявленными фактами заражения диких кабанов АЧС, которые были выявлены ранее в 200 км от российско-финской границы, передает Yle.
Финские власти считают, что кабаны могут занести болезнь с территории России через границу.
Вирус распадается при термической обработке, однако температура должна быть высокой – более 80 градусов. Поэтому есть опасения, что чума может сохраняться в продукции, сделанной из свинины.
Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»
Хельсинки. Другие новости 20.09.18
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