Финляндия построит на границе с Россией забор для защиты от русских кабанов

Финские власти хотят построить на восточной границе забор, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии обеспокоено выявленными фактами заражения диких кабанов АЧС, которые были выявлены ранее в 200 км от российско-финской границы, передает Yle.

Финские власти считают, что кабаны могут занести болезнь с территории России через границу.

Вирус распадается при термической обработке, однако температура должна быть высокой – более 80 градусов. Поэтому есть опасения, что чума может сохраняться в продукции, сделанной из свинины.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 20.09.18

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