Краснодар официально вошел в число городов-миллионников

Краснодар официально получил звание города-миллионника. Таким образом, столица Кубани стала 16-м городом в России, население которого превысило 1 млн жителей. Символическое свидетельство главе города Евгению Первышову на праздничном концерте по случаю 225-летнего юбилея Краснодара вручила глава регионального управления госстатистики Татьяна Курнякова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», – отметил градоначальник, указав при этом, что в Краснодаре «одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения», создающих экономику города.

По данным Росстата, на 1 января 2018 года население Краснодара составляло 990 203 человека. В Краснодарском крае проживает 5,6 млн человек.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в списке городов-миллионников значатся Новосибирск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Воронеж и Волгоград.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 23.09.18

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